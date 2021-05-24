(مطلوب للإيجار)
|شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بعقود من سنة حتى 5 سنوات والشركة تتحمل الصيانة و الزيت والبنزين والمخلفات وطبيعة العمل المكروباص لنقل عمال وفنين داخل القاهرة والاتصال والواتس ٠١٠٦٧٥٩٦٩٦١
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094844
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