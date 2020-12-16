شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للتقسيط)
|بالتقسيط تقدر تشطب مكانك سؤاء ان كان شقة او فيلا او اى مكان تجارى ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات وامكانية تمويل حتى 50 %من اجمالى قيمة الوحدة ونظام التشطيب متكامل كهرباء وسباكة وتركيب سيراميك او بورسيلين او باركية او جيبسون بورد والومنتال او اى اعمال خشبية او كلادنج وضمان 10 سنوات على التشطيبات وتنفيذ التشطيب فى خلال مدة محددة فى التعاقد مع الشركة رقم الهاتف : 01024738969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة جروب
|التليفون:
|01024738969
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|العنوان:
|مدينة نصر 52 شارع عباس العقاد- القاهرة، محافظة القاهرة، مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076507
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