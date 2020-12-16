شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

بالتقسيط تقدر تشطب مكانك سؤاء ان كان شقة او فيلا او اى مكان تجارى ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات وامكانية تمويل حتى 50 %من اجمالى قيمة الوحدة ونظام التشطيب متكامل كهرباء وسباكة وتركيب سيراميك او بورسيلين او باركية او جيبسون بورد والومنتال او اى اعمال خشبية او كلادنج وضمان 10 سنوات على التشطيبات وتنفيذ التشطيب فى خلال مدة محددة فى التعاقد مع الشركة رقم الهاتف : 01024738969