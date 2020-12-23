شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للبيع)
|وقت مريح 🥰 مزاج مريح 🥰 احب التواجد في المنزل 😊😊 انت تستحق هذا واكثر. انت تستحق الافضل 👍 أنت تستحق هذا وأفضل . لأنك تستحق الأفضل 👍 لايك وشير واشتراك 🌺 شطب شقتك هنستلم الشقة علي الطوب الاحمر هتستلمها علي المفتاح شطب وأفرش شقتك معانا واستفيد من العروض وخصومات شركة #العاصمة_جروب أحدث الموديلات وأحدث موضة معانا أكيد مش هتحتار للاستعلام : 01024738969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة جروب
|التليفون:
|01024738969
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|العنوان:
|مدينة نصر 52 شارع عباس العقاد- القاهرة، محافظة القاهرة، مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077217
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
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