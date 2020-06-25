شركة السعدي للكرفانات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة السعدي للكرفانات - في 6 أكتوبر مصر

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متخصصون فى صناعة الكرفانات والحاويات التجارية وخبره فى مجال التركيب الهندسى للكرفان والحاوية أكثر من 15 عام فنحن فى شركة مجدى السعدى نجمع بين التصميم العصرى وقوة التصنيع من حيث إختيار الخامات التى نقوم بتركيبها فى مصنعنا على أيدى الفنيين الماهرين لدينا فنحن نتميز بالتنوع فى التصاميم الهندسية المبتكرة والكفاءة التامة فى التركيبات العصرية للوحدات الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى الخامات ذات الجودة العالية وأعمالنا تشهد علينا . ​ت/01022331544-01221918473
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجدي
التليفون: 01022331544-01221918473

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العنوان: ابورواش- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061536
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صورة الاعلان: شركة مجدي السعدي للكرفانات - في 6 أكتوبر مصر

شركة مجدي السعدي للكرفانات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

متخصصون فى صناعة الكرفانات والحاويات التجارية وخبره فى مجال التركيب الهندسى للكرفان والحاوية أكثر من.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

25/6/2020
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