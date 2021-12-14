شركة الرحمة للرعاية الطبية والتمريض المنزلي بالقاهرة - مدينة نصر

(فرص)
|عندنا في الرحمة ميديكال بنقدر نوفر رعايه صحيه كامله من خلال خدمة التمريض ورعاية المسنين في المنزل بوجود طاقم تمريض مُدرب، ذو خبرة في التعامل مع كافة الحالات المرضية والأجهزة الطبية، القاهرة-مدينة نصر -حالات الكورونا. -حالات القدم السكري. -حالات الام والأطفال. -حالات التنفس الصناعي في المنزل. -حالات الزهايمر. -العناية بالجروح والقرح. -العناية بالقصبة الهوائية وتغذية الانبوب. -خدمات الأجهزة الطبية بجميع أنواعها. -خدمات الرعاية الطبية ا الهاتف: 01271462350 📞 01202297400 واتساب: 01002250614
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khaled sad sad
|التليفون:
|01002250614
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|egypt-cairo- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115256
2,000 جنيه
600 جنيه
120 جنيه
600 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
900 جنيه
800 جنيه
700 جنيه
1,200 جنيه
1,200 جنيه
500 جنيه
120 جنيه
800 جنيه