شركة الرحمة للرعاية الطبية والتمريض المنزلي بالقاهرة - مدينة نصر

عندنا في الرحمة ميديكال بنقدر نوفر رعايه صحيه كامله من خلال خدمة التمريض ورعاية المسنين في المنزل بوجود طاقم تمريض مُدرب، ذو خبرة في التعامل مع كافة الحالات المرضية والأجهزة الطبية، القاهرة-مدينة نصر -حالات الكورونا. -حالات القدم السكري. -حالات الام والأطفال. -حالات التنفس الصناعي في المنزل. -حالات الزهايمر. -العناية بالجروح والقرح. -العناية بالقصبة الهوائية وتغذية الانبوب. -خدمات الأجهزة الطبية بجميع أنواعها. -خدمات الرعاية الطبية ا الهاتف: 01271462350 📞 01202297400 واتساب: 01002250614