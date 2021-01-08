(للبيع)
|شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات 01033305722 كما تقوم الشركه بعمل جميع انواع الكرفانات الثابته والمتحركه بجميع التصميمات والمقاسات وتصنيع الوحدات السكنيه كبيرة الحجم وتصنيع الحمامات والكفتريات وعمل صيانه الكرفانات المستعمله للإستفسار والحجز 01033305722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات
|التليفون:
|01033305722
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|العنوان:
|الطريق الدائري نزلة الوراق طريق المناشي- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086081
1 دولار