شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات 01033305722 كما تقوم الشركه بعمل جميع انواع الكرفانات الثابته والمتحركه بجميع التصميمات والمقاسات وتصنيع الوحدات السكنيه كبيرة الحجم وتصنيع الحمامات والكفتريات وعمل صيانه الكرفانات المستعمله للإستفسار والحجز 01033305722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الراية لتصنيع وبيع الكرفانات
التليفون: 01033305722

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العنوان: الطريق الدائري نزلة الوراق طريق المناشي- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086081
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صورة الاعلان: مصنع مستلزمات طبية مصري مناديل مبللة شوكولاته سائلة - في القاهرة مصر

مصنع مستلزمات طبية مصري مناديل مبللة شوكولاته سائلة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مصنع مستلزمات طبية مصري انتاج من القطن المصري المميز - جودة تصدير - سعر منافس - الان للسوق المصري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 دولار

8/1/2021
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