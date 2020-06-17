شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eldahman company
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,013 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062135
2,121 دولار
اتصل
201,227,777,079 جنيه