شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

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صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القليوبية مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Tamereldahman
التليفون: 01227777079

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العنوان: شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,013 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062101
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صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القليوبية مصر

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

- في القليوبية مصر

ابواب شقة ابواب داخلية غرف نوم اطفال غرف نوم ايطالى غرف نوم مودرن غرف نوم جرار مطابخ ايطالى مطابخ ام.
العنوان:

القليوبية - مصر

11,013 جنيه

2/7/2020
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