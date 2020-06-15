شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

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صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القاهرة مصر

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أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج : 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385 عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - وبجوار مدرسة طة حسين - وسط البلد - بنها - القليوبية - مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eldahman company
التليفون: 01227777079

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العنوان: شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 دولار
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061144
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صورة الاعلان: المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة - في القاهرة مصر

المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة جميع انواع الكراسي سواء تصليح بسيط أو تجديد كرسي جلد بالكا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/6/2020
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