(للبيع)
|أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج : 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385 عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - وبجوار مدرسة طة حسين - وسط البلد - بنها - القليوبية - مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eldahman company
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 دولار
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061144
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