شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج للإستفسار عن أى منتج يمكنكم مراسلتنا عبر موقعنا على الانترنت أو عن طريق البريد الالكترونى وصفحاتنا على الفيس بوك : 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385 عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - بنها