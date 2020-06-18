شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

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صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القليوبية مصر

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بسم الله الرحمن الرحيم أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) من اشهر مناشير السويد التى تشتهر بالجوده العاليه ونحن لا نتعامل إلا مع المناشير الشماليه التى جودة اخشابها معروفه للجميع خشب البياض ( whitewood ) من اشهر المناشير فى رومانيا وروسيا واوكرانيا وشيلى وكندا وفنلندا المسطحات بجميع انواعها (plywood) بجميع مقاساته
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eldahman company
التليفون: 01227777079

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العنوان: شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 444 دولار
تاريخ الإعلان: 18/6/2020
رقم الإعلان: 2061001
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