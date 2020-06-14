(للبيع)
|احب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب نرحب بكم لزيارة موقعنا على الانترنت للتعرف على المزيد من نشاطات الشركه للإستفسار عن أى منتج يمكنكم مراسلتنا عبر موقعنا على الانترنت أو عن طريق البريد الالكترونى وصفحاتنا على الفيس بوك : 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385 عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - وسط البلد - بنها-قليوبيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eldahman company
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,578 دولار
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060877
1,233 دولار
3,223 دولار