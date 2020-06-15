(للبيع)
|شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات للإستفسار عن أى منتج يمكنكم مراسلتنا عبر موقعنا على الانترنت أو عن طريق البريد الالكترونى وصفحاتنا على الفيس بوك : 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385 عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - وبجوار مدرسة طة حسين - وسط البلد - بنها - القليوبية - مصر تقبلوا تحياتى Tamer Eldahma
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eldahman company
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|444 دولار
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060839
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