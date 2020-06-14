بسم الله الرحمن الرحيم أحب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) من اشهر مناشير السويد التى تشتهر بالجوده العاليه ونحن لا نتعامل إلا مع المناشير الشماليه التى جودة اخشابها معروفه للجميع خشب البياض ( whitewood ) من اشهر المناشير فى رومانيا وروسيا واوكرانيا وشيلى وكندا وفنلندا المسطحات بجميع انواعها (plywood) بجميع مقاسات