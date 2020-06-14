(للبيع)
|أحب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) من اشهر مناشير السويد التى تشتهر بالجوده العاليه ونحن لا نتعامل إلا مع المناشير الشماليه التى جودة اخشابها معروفه للجميع خشب البياض ( whitewood ) من اشهر المناشير فى رومانيا وروسيا واوكرانيا وشيلى وكندا وفنلندا المسطحات بجميع انواعها (plywood) /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eldahman company
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|شركة الدهمان لتجارة الاخشاب- banha
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,233 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060745
3,223 دولار