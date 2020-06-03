(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم حب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) من اشهر مناشير السويد التى تشتهر بالجوده العاليه ونحن لا نتعامل إلا مع المناشير الشماليه التى جودة اخشابها معروفه للجميع خشب البياض ( whitewood ) من اشهر المناشير فى رومانيا وروسيا واوكرانيا وشيلى وكندا وفنلندا /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر الدهمان
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|مقر الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده خلف مدرسة طه حسين - وسط البلد - طريق كورنيش النيل نادى الشرطة بنها - القيلوبية - مصر- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060211
201,227,777,079 جنيه