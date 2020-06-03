شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

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صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القليوبية مصر

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[SIZE="5"]بسم الله الرحمن الرحيم[/SIZE] [SIZE="3"]أحب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات منذ عام 1998 تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) من اشهر مناشير السويد التى تشتهر بالجوده العاليه ونحن لا نتعامل إلا مع المناشير الشماليه التى جودة اخشابها معروفه للجميع خشب البياض ( whitewood ) من اشهر المناشير فى رومانيا وروسيا واوكرانيا وشيلى وكندا وفنلندا المسطحات بجميع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر الدهمان
التليفون: 00201227777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مقر الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده خلف مدرسة طه حسين - وسط البلد - طريق كورنيش النيل نادى الشرطة بنها - القيلوبية - مصر- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 201,227,777,079 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/6/2020
رقم الإعلان: 2060153
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قسط وامتلك شقتك فى تاون جيت

قسط وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

دلوقتى ولفترة محدودة هتقدر تقسط وتمتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية قريب من مسج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لتحقيق حلمك فى العاصمة الادارية

شقة للبيع لتحقيق حلمك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

حقق حلمك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل الخدمات اللى تحتاجها ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

383,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة

(للبيع)

امتلك شقة فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات 170 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

434,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

(فرصة عمل)

مطلوب فوراااااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة ارسال السيرة الذاتية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

بدايتك لصيف احلى عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

ع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) قريب من اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

3/6/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة

امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة

(للبيع)

قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 105 م تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر

شاليه للبيع 105 م تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: شاليه 115 م للبيع بروف فى راس سدر

شاليه 115 م للبيع بروف فى راس سدر

(للتقسيط)

شاليه للبيع استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر 115 م بروف مميز (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

يلا وقبل اى حد امتلك مكانك التجارى فى Masa Mall بمساحات تبدا من 20 م تشطيب رخام ومحارة باميز موقع فى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة وقريب من حى الاعمال ودار الاوبرا بعائد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراا لكبرا المصانع بالاسكندريه مشرف HR

مطلوب فوراا لكبرا المصانع بالاسكندريه مشرف HR

(فرصة عمل)

مطلوب فوراا لكبرا المصانع بالاسكندريه مشرف HR علي درايه كامله بشئون الموظفين خبرة من 3 الي 5 سنوات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: للشركات الكبرى مقر ادارى مكيف بقلب المعادى

للشركات الكبرى مقر ادارى مكيف بقلب المعادى

(للإيجار)

مقر ادارى مكيف 2000متر بقلب المعادى قريب من المواصلا العامة سوبر لوكب باركنج سيارات ارضى و3 ادوار ور.
العنوان:

القاهرة - مصر

60,000 جنيه

2/6/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

(للبيع)

ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

2/6/2020
صورة الاعلان: تخليص جمركى وشحن بحرى وبرى وجوى

تخليص جمركى وشحن بحرى وبرى وجوى

(فرص)

تقدم شركة البارى الخدمات المحلية والدولية في مجال الشحن الدولي والملاحة والتخليص الجمركي ويمكنك اعتب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

2/6/2020
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