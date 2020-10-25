شركة الدهمان لاستيراد وتجارة الاخشاب

(للبيع)

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صورة الاعلان: شركة الدهمان لاستيراد وتجارة الاخشاب - في القليوبية مصر

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تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) خشب البياض ( whitewood ) المسطحات بجميع انواعها (plywood) بجميع مقاساته وانواعه وايضا (MDF) بجميع انواعه و (Wisaform) ونقوم ايضا بتصنيع الاخشاب بجميع انواعها وبجميع المقاسات - تصدير ابواب وشبابيك – ابواب مصفحه - غرف نوم و انتريهات - مطابخ - نيش - تصنيع الاخشاب بجميع اشكالها - اخشاب عدة المسلح ( المعمار ) - والتعامل مع الفنادق والقرى السياحية وشركات المقاولات والبنو ك والجهات الحكومية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: tamer eldahman
التليفون: 01227777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - وبجوار مدرسة طه حسين - وسط البلد - بنها - القليوبية - مصر- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075381
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صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القليوبية مصر

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

- في القليوبية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم ب.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,066 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القليوبية مصر

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

- في القليوبية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم ب.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

14/10/2020
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