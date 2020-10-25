شركة الدهمان لاستيراد وتجارة الاخشاب

(للبيع)
|تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) خشب البياض ( whitewood ) المسطحات بجميع انواعها (plywood) بجميع مقاساته وانواعه وايضا (MDF) بجميع انواعه و (Wisaform) ونقوم ايضا بتصنيع الاخشاب بجميع انواعها وبجميع المقاسات - تصدير ابواب وشبابيك – ابواب مصفحه - غرف نوم و انتريهات - مطابخ - نيش - تصنيع الاخشاب بجميع اشكالها - اخشاب عدة المسلح ( المعمار ) - والتعامل مع الفنادق والقرى السياحية وشركات المقاولات والبنو ك والجهات الحكومية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|tamer eldahman
|التليفون:
|01227777079
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|العنوان:
|عنوان الشركة : 3 ابراهيم باشا عبده - امام نادى الشرطة - وبجوار مدرسة طه حسين - وسط البلد - بنها - القليوبية - مصر- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075381
1,066 جنيه
1,000 جنيه