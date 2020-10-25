شركة الدهمان لاستيراد وتجارة الاخشاب

تتشرف شركتنا بأن توفر لعملائنا الكرام جميع انواع الأخشاب من الخارج خشب السويد (red wood ) خشب البياض ( whitewood ) المسطحات بجميع انواعها (plywood) بجميع مقاساته وانواعه وايضا (MDF) بجميع انواعه و (Wisaform) ونقوم ايضا بتصنيع الاخشاب بجميع انواعها وبجميع المقاسات - تصدير ابواب وشبابيك – ابواب مصفحه - غرف نوم و انتريهات - مطابخ - نيش - تصنيع الاخشاب بجميع اشكالها - اخشاب عدة المسلح ( المعمار ) - والتعامل مع الفنادق والقرى السياحية وشركات المقاولات والبنو ك والجهات الحكومية