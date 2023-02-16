شركة الدعاء ليموزين الاسكندرية

(For Rent)
|إحجز خدمة التوصيل من وإلى مطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي. الدعاء ليموزين الاسكندرية 01229909600 ليموزين مطار برج العرب اسكندرية ليموزين مطار برج العرب. مطار برج العرب الدولى (Alexandria) [HEBA / HBE] يسعدنا نحن شركة الدعاء ليموزين وانطلاقاً من رغبتنا في توفير خدمة متميزة فإننا نتشرف بتقديم خدماتنا المختلفة:#ليموزين_مطار_برح_العرب #حجز_ليموزين_المطار #ليموزين_الاسكتدرية ، مطار برج العرب الدولي ، مطار القاهرة الدولي. ليموزين_مطار_برج_العرب جميع السائقين على دراية تامة بكافة الطرق داخل م
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|احمد
|Telephone:
|01229909600
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|Location:
|248 ش جمال عبد الناصر ميامي- المنتزة
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 إحجز خدمة التوصيل من
|Posting Date:
|7/5/2023
|Ad Number:
|2183900
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180,000 Pound
100 Pound
100 Pound
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1 Pound
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500,000 Pound
400,000 Pound
180,000 Pound
7,000 Pound
500,000 Pound