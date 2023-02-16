شركة الدعاء ليموزين الاسكندرية

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إحجز خدمة التوصيل من وإلى مطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي. الدعاء ليموزين الاسكندرية 01229909600 ليموزين مطار برج العرب اسكندرية ليموزين مطار برج العرب. مطار برج العرب الدولى (Alexandria) [HEBA / HBE] يسعدنا نحن شركة الدعاء ليموزين وانطلاقاً من رغبتنا في توفير خدمة متميزة فإننا نتشرف بتقديم خدماتنا المختلفة:#ليموزين_مطار_برح_العرب #حجز_ليموزين_المطار #ليموزين_الاسكتدرية ، مطار برج العرب الدولي ، مطار القاهرة الدولي. ليموزين_مطار_برج_العرب جميع السائقين على دراية تامة بكافة الطرق داخل م
Contact The Advertiser:
Contact Name: احمد
Telephone: 01229909600

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Location: 248 ش جمال عبد الناصر ميامي- المنتزة
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 100 إحجز خدمة التوصيل من
Posting Date: 7/5/2023
Ad Number: 2183900
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Price
Posting Date
Ad Photo: عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل من المنزل بدوام جزئي، مدخل بيانات له خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني، والتعليق ا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل عن بعد مطور تطبيقات ايفون IOS خبرة. يفضل من سكان الاسكندرية رجاء الاتصال او ارسال رسالة.
Location:

Alexandira - Egypt

Call

16/2/2023
Ad Photo: ط´ظ‚ط© ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ظ†ط²ظ‡ظ‡ 2 ط¬ط³ط± ط§ظ„ط³ظˆظٹط³ 120ظ… ظ†ط§طµظٹط©

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(For Sale)

شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف كاش 200 الف قسط الموقع اساتسير ماركة عالمية الحوائط.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

180,000 Pound

7/5/2023
Ad Photo: عروض متتفوتش من ريفر كول علي تكييفات فري اير

عروض متتفوتش من ريفر كول علي تكييفات فري اير

(For Sale)

للاستفسار 01025188004 - 01102192000 - 01143888081 - 01016600067- 01013044415 whatsapp \ 01102192000 .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

100 Pound

7/5/2023
Ad Photo: تكييفات ميديا باقل اسعار

تكييفات ميديا باقل اسعار

(For Sale)

للاستفسار 01025188004 - 01102192000 - 01143888081 - 01016600067- 01013044415 whatsapp \ 01102192000 .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

100 Pound

7/5/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ ط¨ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³ط§ط­ط© 700 ظ…طھط± ط¨ط¨ط±ط¬ ط§ظ„ط¹ط±ط¨

ظ…طµظ†ط¹ ط¨ظٹط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³ط§ط­ط© 700 ظ…طھط± ط¨ط¨ط±ط¬ ط§ظ„ط¹ط±ط¨

(For Sale)

_مصنع بيع على مساحة 700 متر ببرج العرب الاسكندريه مبنى خرسانى مساحة 500 متر دورين مطلوب 3 مليون ونص .
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

7/5/2023
Ad Photo: كومباكت الواح hpl

كومباكت الواح hpl

(For Sale)

كومباكت الواح لقواطيع و ابواب الحمامات كومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار📌 للتواصل.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

7/5/2023
Ad Photo: بوابات الجراجات

بوابات الجراجات

(For Sale)

بوابات الجراجات سكاي واي هو أشهر وكيل معتمد في الشرق الاوسط للبراند الايطالي Comunello لبوابات الج.
Location:

Cairo - Egypt

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7/5/2023
Ad Photo: انتركم مرئى

انتركم مرئى

(For Sale)

متاح لدى الوكيل شركه #Skyway_Egypt إنتركم مرئى ماركه #Hikvision 2 و 4 خط Model : KV8213_WME1(B) DS.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

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7/5/2023
Ad Photo: مواتير SLIDE GATES

مواتير SLIDE GATES

(For Sale)

مواتير SLIDE GATES ماركه COMUNELLO الايطاليه ومن الوكيل الحصرى فى مصر شركة SKYWAY EGYPT يمكن ا.
Location:

Cairo - Egypt

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7/5/2023
Ad Photo: شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور

شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور

(For Sale)

شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور وتبعد 5 دقائق من محطة عد.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

500,000 Pound

7/5/2023
Ad Photo: شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3

شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3

(For Sale)

شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 380 الف 3 غرف ليفنج ريسبشن.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

400,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اسا

شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اسا

(For Sale)

شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اساتسير ماركة عالمية الحوائط.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

180,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن

شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن

(For Sale)

بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سنتين للاستلام الفورى سعر .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

7,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور

شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور

(For Sale)

بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور ا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

500,000 Pound

6/5/2023
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