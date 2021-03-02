شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

شركة الخليج جوب للتوظيف توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربية رجال ونساء خبرة عالية في التخصص وشواهد في التخصص (نتوفر على طباخين خبرة في أرقى الفنادق والمطاعم - معلم شاورما - معلم مشويات - معلم بيتزا - معلم حلويات - معلم باريستا - نادلين ونادلات كما نوفر كوافيرات وخبيرات حمام مغربي وحلاقين وسكرتيرات ومندوبات مبيعات وحرفيين وحراس امن وكل ما تحتجون من العمالة المغربية شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم هدفنا ارضاءكم تواصلوا معنا​ جوال+واتساب 00212680352557 00212680352562