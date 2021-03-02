شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة الخليج جوب للتوظيف توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربية رجال ونساء خبرة عالية في التخصص وشواهد في التخصص (نتوفر على طباخين خبرة في أرقى الفنادق والمطاعم - معلم شاورما - معلم مشويات - معلم بيتزا - معلم حلويات - معلم باريستا - نادلين ونادلات كما نوفر كوافيرات وخبيرات حمام مغربي وحلاقين وسكرتيرات ومندوبات مبيعات وحرفيين وحراس امن وكل ما تحتجون من العمالة المغربية شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم هدفنا ارضاءكم تواصلوا معنا​ جوال+واتساب 00212680352557 00212680352562
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 0680352557

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - وسط المدينة
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094613
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صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادل.

اتصل

2/3/2021
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