شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

(فرصة عمل)
|شركة الخليج جوب من اكبر الشركات الرائدة لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي حيث اننا نتوفر على اكبر قاعدة بيانات للعمالة المغربية من جميع التخصصات المهنية والحرفية والادارية كما نتوفر على المزيد في قطاع المطاعم والفنادق والحلاقة والتجميل لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على جوال+واتساب 00212680352557 او 00212680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352557
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|العنوان:
|- الزرقطوني
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062015
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36 دولار
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300 درهم
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1 درهم
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