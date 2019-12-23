شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي .

(فرصة عمل)
|شركة الخليج جوب توفر العمالة المغربية من مختلف التخصصات تزيين وتجميل:(كوافيرات-خبيرات مكياج-خبيرات تجميل-حلاقيين-خبيرات وخبراء حمام مغربي) سياحة ومطاعم ( طباخيين-معلمين شاورما- معلمين حلويات-معلمين باريستا-معلمين عصائر-معلمين بيتزاومعجنات-نادلين ونادلات) حرفيين ( جباصيين-صباغيين-معلمين سيراميك ورخام-معلمين المنيوم-نجارين خشب-نجارين مسلح) ايضا في مجال الاستقبال والسكرتارية والمحاسبة ونوفر لكم المزيد . فلا تترددوا بالاتصال بنا جوال+واتساب ++ 00212680352557 00212680352562² التابت 00212524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046330
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