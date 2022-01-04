شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي

(طلب عمل)
|شركة خليج جوب لتوريد العمالة المغربية لدول الخليج العربي يتوفر لدينا كوادر مطاعم وفنادق من الجنسية المغربية بخبرات وكفاءات عالية نتوفر على طباخين اختصاص غربي وإيطالي ومغربي / معلمين حلويات غربي وفرنسي / معلمين مشويات / معلمين شاورما / معلمين معجنات وبيتزا الإيطالية / نادلين ونادلات / معلم باريستا - معلم عصير - معلم سندويشات - كاشير / مشرفين صالة الخ نحن جاهزون لتزويدكم بكل ما تحتاجونة من العمالة المغربية للتواصل جوال+واتساب 00212680352557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0680352557
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- وسط المدينة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117908
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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