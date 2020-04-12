شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية

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تفاصيل الإعلان
شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية المغربية السادة الشركات والمؤسسات تجارية وصناعية وأصحاب العمل المحترمين في دول الخليج تهديكم شركة الخليج جوب أطيب التحيات ويسرنا أن نوفر لكم موظفين في جميع التخصصات الحرفية والمهنية صباغين جباصين عمال سراميك ورخام فني المنيوم نجارين خشب كما نوفر لكم المزيد من عمال المطاعم الخليج جوب ترحب بقبول طلباتكم​ موبايل + واتساب 212680352562 00 - جوال+واتساب 00212680352557 ترخيص رقم 37
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الزرقطوني
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057701
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