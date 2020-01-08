شركة الخليج جوب توفرلكم من المغرب مندوبين ومندوبات مبيعات جاهزين للعمل

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تفاصيل الإعلان
شركة الخليج جوب توفر مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية يتميزون بالأناقة والجدية وحس المسؤولية في العمل ولهم خبرة عالية في اقناع الزبائن يتحدثون اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية و لديهم خبرة في الكمبيوتر للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا موبايل + واتساب 00212680352562 00212680352557 الثابت 00212524475826
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050308
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