شركة الخليج جوب توفرلكم من المغرب مندوبين ومندوبات مبيعات جاهزين للعمل

(طلب عمل)
|شركة الخليج جوب توفر مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية يتميزون بالأناقة والجدية وحس المسؤولية في العمل ولهم خبرة عالية في اقناع الزبائن يتحدثون اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية و لديهم خبرة في الكمبيوتر للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا موبايل + واتساب 00212680352562 00212680352557 الثابت 00212524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050308
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