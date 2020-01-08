شركة الخليج جوب توفرلكم من المغرب مندوبين ومندوبات مبيعات جاهزين للعمل

شركة الخليج جوب توفر مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية يتميزون بالأناقة والجدية وحس المسؤولية في العمل ولهم خبرة عالية في اقناع الزبائن يتحدثون اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية و لديهم خبرة في الكمبيوتر للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا موبايل + واتساب 00212680352562 00212680352557 الثابت 00212524475826