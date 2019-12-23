شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المهنية والحرفية

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تفاصيل الإعلان
شركة الخليج جوب للاستقدام الاول بالمغرب توفر لكم كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية : منها تخصصات في مجال المطاعم والفنادق وجميع الحرفيين وفي مجال الحلاقة والتجميل والتزيين والحمام المغربي والتخصصات الادارية كسكرتارية وموظفين كاشر ومندوبين ومندوبات مبيعات وموظفين استقبال والعمالة المنزلية وعمال التنظيف وحراس الامن ونوفر لكم المزيد من العمالة المغربية . شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم واستفساراتكم للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الارقام التالية موبايل + واتساب 00212680352562 002126
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046335
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