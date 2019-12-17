شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المختصة بالحلاقة والتجميل

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب : كوافيرات شاملات للعمل بدول الخليج العربي حاصلات على شواهد وديبلومات بمجال التزيين والتجميل متخصصات بالتسريحات والمكياج والصبغات وقصات الشعر وتجهيز العرائس نتوفر على فيديوهات من شغلهم جاهزات للسفر كما يتوفر لدينا متخصصات الاظافر والسكراب والبديكور والمنيكور و الميكاب و موظفات حمام مغربي خبيرات بخلطات الاعشاب والتدليك والمساج كما نتوفرعلى خبيرات تجميل و حلاقين رجالي وحلاقين رجالي نسائي وموظفين حمام مغربي مختصين في المساج والتدليك وغيرهم من العمالة المغربية شركت