شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المختصة بالحلاقة والتجميل

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صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم جميع العمالة المغربية المختصة بالحلاقة والتجميل - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب : كوافيرات شاملات للعمل بدول الخليج العربي حاصلات على شواهد وديبلومات بمجال التزيين والتجميل متخصصات بالتسريحات والمكياج والصبغات وقصات الشعر وتجهيز العرائس نتوفر على فيديوهات من شغلهم جاهزات للسفر كما يتوفر لدينا متخصصات الاظافر والسكراب والبديكور والمنيكور و الميكاب و موظفات حمام مغربي خبيرات بخلطات الاعشاب والتدليك والمساج كما نتوفرعلى خبيرات تجميل و حلاقين رجالي وحلاقين رجالي نسائي وموظفين حمام مغربي مختصين في المساج والتدليك وغيرهم من العمالة المغربية شركت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

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العنوان: شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046331
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صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لاستقدام العمالة المغربية لدول الخليج العربي . - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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القسم: 

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القسم: 

اتصل

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