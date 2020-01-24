شركة الخليج جوب تستقدم امهر معلمين بيتزا والمعجنات

يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات : _ الإتقان في تحضير البيتزا بجميع انواعها. _ جودة عمل البيتزا مع سرعة اعداد الطلب. _ خبرة سنوات في العمل داخل مطاعم البيتزا و المعجنات. _ الجدية في العمل مع ظبط قواعد الطهي. _ التسيير المنتظم للمطعم. _ متوفرين في الحال و على اتم الاستعداد للإلتحاق بالعمل. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: الموبايل/ واتساب 00212680352562 00212680352557 التابت 00212524475826 نعدكم بسرعة دراسة طلبكم. شعارنا المصداقية في ا