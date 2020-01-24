شركة الخليج جوب تستقدم امهر معلمين بيتزا والمعجنات

(طلب عمل)
|يتوفر لدينا من المغرب معلمين متخصصين في عمل البيتزا و المعجنات : _ الإتقان في تحضير البيتزا بجميع انواعها. _ جودة عمل البيتزا مع سرعة اعداد الطلب. _ خبرة سنوات في العمل داخل مطاعم البيتزا و المعجنات. _ الجدية في العمل مع ظبط قواعد الطهي. _ التسيير المنتظم للمطعم. _ متوفرين في الحال و على اتم الاستعداد للإلتحاق بالعمل. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: الموبايل/ واتساب 00212680352562 00212680352557 التابت 00212524475826 نعدكم بسرعة دراسة طلبكم. شعارنا المصداقية في ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050314
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم