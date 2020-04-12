شركة الخليج جوب الاستقدام الاميز نتوفر على أمهر العمالة المغربية

(طلب عمل)
|نتوفر على أمهر العمالة المغربية النسائية والرجالية من مختلف التخصصات (نادلات وكوفي شوب ونادلين. ومندوبات مبيعات ومندوبين، وسكرتيرات، وموظفات حجز تذاكر، وكوافيرات، وطباخات وطباخين، وخياطات وخياطين، وعاملات وعمال تنظيف، وحراس أمن، وغيرهم) على أتم الاستعداد للعمل لديكم بكل جدية وجاهزون للسفر في أي وقت. الخدمة تقدمها شركتنا بكل دقة وسرعة في التنفيذ حتى نتمكن من كسب التعامل الدائم معكم 00212680352562 او 00212680352557 ترخيص رقم 37
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352557
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|العنوان:
|- الزرقطوني
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057700
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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