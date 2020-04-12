شركة الخليج جوب الاستقدام الاميز نتوفر على أمهر العمالة المغربية

نتوفر على أمهر العمالة المغربية النسائية والرجالية من مختلف التخصصات (نادلات وكوفي شوب ونادلين. ومندوبات مبيعات ومندوبين، وسكرتيرات، وموظفات حجز تذاكر، وكوافيرات، وطباخات وطباخين، وخياطات وخياطين، وعاملات وعمال تنظيف، وحراس أمن، وغيرهم) على أتم الاستعداد للعمل لديكم بكل جدية وجاهزون للسفر في أي وقت. الخدمة تقدمها شركتنا بكل دقة وسرعة في التنفيذ حتى نتمكن من كسب التعامل الدائم معكم 00212680352562 او 00212680352557 ترخيص رقم 37