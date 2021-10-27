شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين

(طلب عمل)
|نحن شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة خبرة في استقطاب جميع التخصيصات المصرية خبرات مختلفة وبعظهم خبرة بالخليج لدينا طباخات - مربيات - سائقات -عمال-مزارعين- حرافيين - محاسبين - شيفات - ويترات- كباتن - مديرين مطاعم - كل تخصيصات الفنادق والمطاعم للتواصل 00201116027010 واتساب - لاين - ايموا - BOTM- للجادين فقط MY2014@YAHOO.COM - SKYPE MY20142
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khaled sad sad
|التليفون:
|01116027010
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|العنوان:
|egypt-cairo- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115248
2,500 جنيه
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