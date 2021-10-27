شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين

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تفاصيل الإعلان
نحن شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة خبرة في استقطاب جميع التخصيصات المصرية خبرات مختلفة وبعظهم خبرة بالخليج لدينا طباخات - مربيات - سائقات -عمال-مزارعين- حرافيين - محاسبين - شيفات - ويترات- كباتن - مديرين مطاعم - كل تخصيصات الفنادق والمطاعم للتواصل 00201116027010 واتساب - لاين - ايموا - BOTM- للجادين فقط MY2014@YAHOO.COM - SKYPE MY20142
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: khaled sad sad
التليفون: 01116027010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: egypt-cairo- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 ريال
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115248
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