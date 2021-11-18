شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يومية او شهرية او سنوية بعقد و بدون عقد و بجميع انواع الضمانات المتاحة مع الوفاء كل شي متاحة خدمة متنوعة و علي اعلي جودة 01270444789