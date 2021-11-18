(فرص)
|شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يومية او شهرية او سنوية بعقد و بدون عقد و بجميع انواع الضمانات المتاحة مع الوفاء كل شي متاحة خدمة متنوعة و علي اعلي جودة 01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112590
1,000 جنيه
5,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه