شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية

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تفاصيل الإعلان
شركة الجوهرة للخدمات توفر جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يومية او شهرية او سنوية بعقد و بدون عقد و بجميع انواع الضمانات المتاحة مع الوفاء كل شي متاحة خدمة متنوعة و علي اعلي جودة 01270444789
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112590
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