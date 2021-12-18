(مطلوب)
|شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية و الرعاية الشاملة ورعاية المسنين بمنازلهم رعاية خاصة وبجميع الطرق نوفر رعاية الاطفال في جميع الاوقات و في اي سن بطرق محترفة ونوفر جميع انواع الطباخات المقيمات و الغير مقيمات نوفر جميع انواع العمالةالمنزلية الشهرية و اليوميه التواصل واتس او فون01270444789/ 01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115638
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