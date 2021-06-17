شركة التموين بدولة قطر لديها وظائف شاغرة بالمسميات الأتية

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تفاصيل الإعلان
#offre_demploi_Qatar *شركة التموين بدولة قطر لديها وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام ( (waiter -كابتن صال (Captain Salle) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة #العرض_مستعجل •على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+دبلوم أو شهادةالعمل على:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098892
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صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر - في الدوحة قطر

مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر

(فرصة عمل)

- في الدوحة قطر

#وظائف_قطر *مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي : *شيف مخبوزات وحلويات *.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

17/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر - في الدوحة قطر

مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر

(فرصة عمل)

- في الدوحة قطر

#وظائف_قطر **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : **.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

17/6/2021
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