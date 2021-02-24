شركة الاسمر نور الغرب توفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية

(فرصة عمل)
|متوفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية بخبرات متميزة لهم دراية عالية في مجال المشويات ويتميزون بالكفاءة والسرعة في العمل للتواصل معنا الموبايل/ واتساب 00212664082617
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085074
14,000 ريال
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
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