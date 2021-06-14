شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس

متوفر حلاقين من الجنسية المغربية و التونسية جاهزين للاستقدام بدول الخليج يتميزن بالخبرة و الكفاءة و حسن الخلق و هم على اتم استعداد للعمل لديكم - ابداع و اتقان لأنواع مختلفة و متعددة من التسريحات - مرونة كبيرة في العمل مع خبرة طويلة - شواهد متخصصة و ديبلومات في المجال للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر الهاتف : 00212608012819