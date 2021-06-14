شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس

(طلب عمل)
|متوفر حلاقين من الجنسية المغربية و التونسية جاهزين للاستقدام بدول الخليج يتميزن بالخبرة و الكفاءة و حسن الخلق و هم على اتم استعداد للعمل لديكم - ابداع و اتقان لأنواع مختلفة و متعددة من التسريحات - مرونة كبيرة في العمل مع خبرة طويلة - شواهد متخصصة و ديبلومات في المجال للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر الهاتف : 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096993
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