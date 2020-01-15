شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس

متوفر حلاقين من الجنسية المغربية و التونسية جاهزين للاستقدام بدول الخليج يتميزن بالخبرة و الكفاءة و حسن الخلق و هم على اتم استعداد للعمل لديكم -ابداع و اتقان لأنواع مختلفة و متعددة من التسريحات -مرونة كبيرة في العمل مع خبرة طويلة -شواهد متخصصة و ديبلومات في المجال للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com