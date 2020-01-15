شركة الأسمر نور الغرب لتوريد العمالة من الجنسية المغربية و التونسية

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تفاصيل الإعلان
للشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية يوفر لكم مكتب الاسمر نور الغرب أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنية عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلوا معنا للاتصال بنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049215
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صورة الاعلان: متوفر نادلات من الجنسية المغربية و التونسية - في الرياض السعودية

متوفر نادلات من الجنسية المغربية و التونسية

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- في الرياض السعودية

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صورة الاعلان: شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس

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15/1/2020
صورة الاعلان: معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل - في الرياض السعودية

معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل

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شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويشات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزن بالخبرة المتميزة و الك.
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15/1/2020
صورة الاعلان: موظفات سكرتاريه للاستقدام - في الرياض السعودية

موظفات سكرتاريه للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا موظفات سكرتارية من الجنسية المغربية خبره ممتازة وذوات منظر حسن -لغات متعددة -اتقان ا.
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الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مكتب الأسمر يوفر حراس امن من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

مكتب الأسمر يوفر حراس امن من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب للاستقدام نتوفر على طاقم من حراس وحارسات أمن مدربين ومعهم مؤهلات دراسية وتدريب.
العنوان:

الرياض - السعودية

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15/1/2020
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
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صورة الاعلان: متوفر خبيرات سبا من الجنسية المغربية و التونسية - في الرياض السعودية

متوفر خبيرات سبا من الجنسية المغربية و التونسية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الاسمر نور الغرب توفر موظفين وموظفات حمام مغربي من المغرب و تونس للعمل في دول الخليج خبرة متميز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: توفير طباخات بتخصصات متعددة - في الرياض السعودية

توفير طباخات بتخصصات متعددة

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدينا طباخات تخصصات مختلفة بخبرة متميزة و كفاءة عالية و حسن المظهر و الخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شيف كرواسان ومخبوزات جاهزين - في الرياض السعودية

شيف كرواسان ومخبوزات جاهزين

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا شيف كرواسان ومخبوزات من الجنسية المغربية بشواهد وديبلومات ممتازة خ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: متوفر سائقين متمرسين و محترفين - في الرياض السعودية

متوفر سائقين متمرسين و محترفين

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

لكل الشركات و المؤسسات التجارية و اصحاب العمل المحترمون في دول الخليج يوفر مكتب الاسمر نور الغرب اجو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: صطاف فنادق و مطاعم - في الرياض السعودية

صطاف فنادق و مطاعم

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر عمالة من الجنسيات المغربية و التونسية وتستقدامها الى العملاء بدول الخليج .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شيف كيك افراح من المغرب - في الرياض السعودية

شيف كيك افراح من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا شيف كيك افراح و تورتة بانواع متعددة ذوي خبرة عالية تميزوا بالجدية .
العنوان:

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اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: سائقين متمرسين و محترفين - في الرياض السعودية

سائقين متمرسين و محترفين

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

لكل الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج يوفر لكم مكتب الاسمر نور الغرب ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: جزارين من جنسية مغربية - في الرياض السعودية

جزارين من جنسية مغربية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

متوفر جزارين جنسية مغربية بخبرة ممتازة و كفاءة عالية وتجربة سابقة و حسن الخلق و هم على اتم استعداد ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: شيف كريب و وافل من المغرب - في الرياض السعودية

شيف كريب و وافل من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا من الجنسية المغربية شيف كريب و وافل و اشهر انواع الفطائر بخبرة عالية و كفاءة ممتازة متخص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
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