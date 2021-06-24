شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

شركة الأسمر نور الغرب توفر نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون التعامل مع الزبائن - خبرة و كفاءة عالية في العمل - دراية تامة و شاملة في المجال - تجربة طويلة في العديد من المقاهي و المطاعم للتواصل معنا على الهاتف : 00212608012819