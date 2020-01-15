شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون التعامل مع الزبائن -خبرة و كفاءة عالية في العمل -دراية تامة و شاملة في المجال -تجربة طويلة في العديد من المقاهي و المطاعم للتواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com