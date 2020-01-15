شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)
|نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون التعامل مع الزبائن -خبرة و كفاءة عالية في العمل -دراية تامة و شاملة في المجال -تجربة طويلة في العديد من المقاهي و المطاعم للتواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049227
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