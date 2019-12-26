شركة اطياف لتصميم وبرمجة ال " موبايل ابلكيشن " :

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لو نفسك تبقى صاحب براند مشهور زي اوبر وانستجرام وفيس بوك وغيرهم لو عندك شركة ونفسك تكبرها ! نفسك تتواصل مع عملائك بكل سهولة او لو عايز تعمل انتشار لمنتجاتك وت ماركت لنفسك اكتر ؟؟ " شركة اطياف للحلول المتكاملة " هتساعدك في كل ده من خلال تصميم موبايل ابلكيشن شيك وبسيط ، بدوسة واحده من العميل هيقدر يشتري اون لاين او يتابعك وهو في بيته . احنا ميـن؟ - "Atiafapps " أول شركة متخصصة في تصميم ال " موبايل ابلكيشن " في مصر والوطن العربي . - نفذنا تطبيقات لأكبر شركات في الوطن العربي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Atiaf
التليفون: 01011888279

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر الحي العاشر (المحور المركزي )- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046666
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

لهواة جمع كل المميزات بالشروق- شقة بالدور الثالث بحري - بالعداد بجراج خاص بالاسانسير تطل علي حديقة ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

787,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: روعة الخيال في العاصمة الادارية الجديدة

روعة الخيال في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وشوف روعة الخيال واستمتع بكل احتياجاتك من حمامات سباحة ونادي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شقتك في الدور التاني في العاصمة الادارية الجديدة

شقتك في الدور التاني في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

في العاصمة الادراية الجديدة هتمتلك شقتك في الدور التاني بفيو رائع ولاند سكيب ومناظر طبيعية وجمب كل خ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: عايز تبعد عن الزحمة وتعيش في جو هادئ ؟

عايز تبعد عن الزحمة وتعيش في جو هادئ ؟

(للتقسيط)

ايوة خلاص هتبعد عن الزحمة وتعيش في هدوء لما تمتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة من غير ماتدفع اي فوائد

اسكن في العاصمة من غير ماتدفع اي فوائد

(للبيع)

ايوة الكلام ده صح لما تمتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مش هتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: في green avenue امتلك شقتك ارضي بحديقة واستمتع بالخصوصية

في green avenue امتلك شقتك ارضي بحديقة واستمتع بالخصوصية

(للتقسيط)

امتلك شقتك ارضي بحديقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصوصية الكاملة وسط اللاند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

26/12/2019
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صورة الاعلان: شقة بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

شقة بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: #للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد

#للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد

(للإيجار)

متاح الان من #المالك_مباشره فرصه لاتعوض #للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي ش.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مندوب مبيعات للعمل في جدة بالمملكة العربية الس

مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مندوب مبيعات للعمل في جدة بالمملكة العربية الس

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة ميكاني.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات

مطلوب مناديب مبيعات

(فرصة عمل)

مطلوب مناديب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية منطقة الدمام شركة مواد اغذائية تخصص مياة مع بع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

26/12/2019
صورة الاعلان: جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للمنازل جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

جليسات مسنين,مربيات أطفال,شغالات وطباخات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة

الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة

(للتقسيط)

خلي خيالك حقيقة وتعالي امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالمعالم الحضارية زي الاهر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

26/12/2019
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