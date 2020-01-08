شركة اسفلت للنقل والشحن

(فرص)
|شركة متخصصة في مجال النقل والشحن من الشركات والمؤسسات والمصانع داخل القاهرة الكبري والمحافظات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود محمد
|التليفون:
|01023991232 - 01157110398
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|العنوان:
|شارع الكندي _هليوبوليس _مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048116
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