شركة اسفلت للنقل والشحن

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تفاصيل الإعلان
شركة متخصصة في مجال النقل والشحن من الشركات والمؤسسات والمصانع داخل القاهرة الكبري والمحافظات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود محمد
التليفون: 01023991232 - 01157110398

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الكندي _هليوبوليس _مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048116
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة حاجة تانية خالص

شقتك في العاصمة حاجة تانية خالص

(للتقسيط)

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة حاجة تانية خالص وسط المساحات الخضرا وقريب من جامع الفتاح العليم وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية واستمتع بالطبيعة

امتلك في العاصمة الادارية واستمتع بالطبيعة

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالطبيعة واللاند سكيب والكريستال لاجون وشقتك 166م (3غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: استثمر فى المضمون وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

استثمر فى المضمون وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

استثمارك فى المضمون بامتلاك شقة بالعاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: بخصم 6% امتلك شقتك فى Town Gate

بخصم 6% امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

استمتع بخصم 6% وامتلك شقة فى Town Gate قريبة من فندق الماسة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وحمامات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: بيتك وسط عالم من الجمال فى العاصمة الادارية

بيتك وسط عالم من الجمال فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استمتع بجمال الطبيعة وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى رياضى ومستشفيات ومدارس وخدماتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش وسط المساحات الخضرا امتلك في green avenue

عايز تعيش وسط المساحات الخضرا امتلك في green avenue

(للتقسيط)

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط المساحات الخضرا في green avenue اكبر وارقي كمبوند بالعاصم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

8/1/2020
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صورة الاعلان: امتلك في العاصمة وسط الخدمات وحمامات السباحة

امتلك في العاصمة وسط الخدمات وحمامات السباحة

(للبيع)

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط الخدمات وحمامات السباحة والنافورة الراقصة واللاند سكيب وقريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شقتك في اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة

شقتك في اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

امتلك شقتك بكمبوند green avenue وهو واكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة ويقع في منطقة ال R7 وجمب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: 🎉عرض باقل الاسعار بـ 760,000 ج كاش

🎉عرض باقل الاسعار بـ 760,000 ج كاش

(للبيع)

📍بأأأسعااار مميزة جدا من # شركة_زياد_للإستثمار_العقاري شقه 190 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: عيش بخصوصية وسط الطبيعة وامتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية

عيش بخصوصية وسط الطبيعة وامتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة دوبلكس وعيش بخصوصية نامة وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وكمان قريبة لكل احتياجاتك مطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

286,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بخصم 12% وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

استمتع بخصم 12% وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

استمتع بخصم 12% وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مميز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك واول قسط بعد سنة

امتلك شقتك واول قسط بعد سنة

(للبيع)

عرض خاص لمدة 7 ايام فقط استلم شقتك نهاية العام واول قسط بعد سنة شقة 163 متر اجمالى 847 الف ادفع 50 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,200 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب

مطلوب 2 محاسب

(فرصة عمل)

مطلوب 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة صيانة وتشغيل الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارات يح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: A leading company seeking to hire new candidates to Emirates office

A leading company seeking to hire new candidates to Emirates office

(فرصة عمل)

A leading company seeking to hire new candidates to Emirates office Secretary Requirements: - Fema.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير

مطلوب مساعد مدير

(فرصة عمل)

مطلوب مسوق تسويق خدمات خبرة بالتسويق فترة لا تقل عن سنتان سيكون مساعد المدير الاداري للعمل لدي شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
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