(فرصة عمل)
|شركة استيراد وتصدير مواد غذائية واجهزة كهربائيةمقرها مصر الجديدة تطلب : (1)محاسب عام - خبرة ٢ : ٥ سنوات - اجادة الاكسيل (2) امين مخزن - خبرة من 2 : 5 سنوات - يفضل قرب السكن من العبور - السن لايزيد عن 40 سنة (3) تلى سيلز (اناث فقط ) - خبرة سنة على الاقل - مؤهل متوسط او عالى الاستفسار ٠١٢٠١١٢٦٤٨١ او ارسال cv على amrreda620@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amr Reda
|التليفون:
|01201126481
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|العنوان:
|مصر الجديدة . القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058572
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال