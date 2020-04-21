شركة استيراد وتصدير مواد غذائية واجهزة كهربائيةمقرها مصر الجديدة تطلب : (1)محاسب عام - خبرة ٢ : ٥ سنوات - اجادة الاكسيل (2) امين مخزن - خبرة من 2 : 5 سنوات - يفضل قرب السكن من العبور - السن لايزيد عن 40 سنة (3) تلى سيلز (اناث فقط ) - خبرة سنة على الاقل - مؤهل متوسط او عالى الاستفسار ٠١٢٠١١٢٦٤٨١ او ارسال cv على amrreda620@gmail.com