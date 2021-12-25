شركات يونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات يونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116723
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمال - توريد زى موحد - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال - توريد زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال - توريد زى موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: اشكال بدل يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اشكال بدل يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال بدل يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه - في الجيزة مصر

تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

زي حضانه - موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - موديلات ملابس حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديلات ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
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