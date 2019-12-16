شركات نقل اثاث

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
افضل شركة نقل عفش بالرحاب ومدينتى صنفت شركتنا من افضل شركات نقل العفش بالقاهرة لجودتها فى العمل وامانتها والتزامها بالمواعيد الاعتماد على افضل العمالة المدربة والمحترفة وافضل النجارين وفنى التكييف ولدينا اسطول من السيارات المغلقة والمجهزة خصيصا لعملية نقل الموبيليا واوناش عملاقة تصل الى الدور السابع عشر لنقل عفش امن وسليم تواصل معنا عبر موقعنا الالكترونى شركة المصرية لخدمات نقل العفش ونقل الاثاث شركة نقل عفش بالرحاب ومدينتى شركة نقل عفش باكتوبر شركة نقل موبيليا بالهرم شركات نقل الاثاث
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sadam ibrahim
التليفون: 01020595010

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العنوان: التجمع الخامس- القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053802
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صورة الاعلان: شركات نقل العفش بالونش - في 6 أكتوبر مصر

شركات نقل العفش بالونش

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شركة نقل اثاث،لكل شيء سبب فا ن جعلت الشركة المصرية هي السبب والوسيلة لنقل اثاث منزلك فائننا بفضل ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: خدمات نقل الاثاث بارخص الاسعار - في 6 أكتوبر مصر

خدمات نقل الاثاث بارخص الاسعار

(فرص)

- في 6 أكتوبر مصر

شركات نقل العفش تتنافس الكثير من شركات نقل الاثاث فيما بينهما لتقديم افضل خدمة لارضاء العميل لذا اصب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1,200 جنيه

8/12/2019
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