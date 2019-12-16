شركات نقل اثاث

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sadam ibrahim
|التليفون:
|01020595010
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053802
1,000 جنيه
1,200 جنيه