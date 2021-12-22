شركات ملابس طبية لليونيفورم شركة Tn

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تفاصيل الإعلان
شركات ملابس طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116374
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تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
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22/12/2021
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22/12/2021
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يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

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يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال.
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22/12/2021
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22/12/2021
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22/12/2021
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متجر يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

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22/12/2021
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اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

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22/12/2021
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شركات تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

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شركات تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
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الجيزة - مصر

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22/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - مصنع زى تمريض ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - مصنع زى تمريض ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - مصنع زى تمريض ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
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