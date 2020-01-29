شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرولات يونيفورم شركات البترول تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050879
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 - في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 يونيفورم هاوسكيبنج يونيفورمhousekeeping تليفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542 - في الجيزة مصر

جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 توريد زى موحد احدث تصميمات اليونيفورم صور يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار الي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
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صورة الاعلان: فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات - في الجيزة مصر

فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فست رجالى 01022216888 – 01119959296 تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات فست رجالى كاجوال شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين - في الجيزة مصر

30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم لتوريد الزى الموحد ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم لتوريد الزى الموحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم لتوريد الزى الموحد ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم - اشكال يونيفورم شركات 01003358542 - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - اشكال يونيفورم شركات 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
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