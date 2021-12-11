شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114780
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صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم

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تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة .
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11/12/2021
صورة الاعلان: زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn

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لليونيفورم Tn شركة زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاص.
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11/12/2021
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11/12/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية )

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الجيزة - مصر

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9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش.
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الجيزة - مصر

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9/12/2021
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ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج

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9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
العنوان:

الجيزة - مصر

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8/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
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يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة سياحة - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
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