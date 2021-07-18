شركات تصميم بروفايلات تصميم بروفايل الشركة

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تفاصيل الإعلان
إعداد تصميم بروفايل الشركة أو المؤسسة خطوة مهمة للغاية لإظهار شركتك بمظهر احترافي! يمكننا كتابة المحتوى التعريفي لشركتك وعمل تصميم بروفايل شركة ممتاز واحترافي للغاية. شركة Company Profile Co أفضل شركات تصميم بروفايل في الوطن العربي. لدينا عملاء من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومصر وغيرهم بفضل الله. ونمتلك نماذج أعمال تصميم بروفايل شركات متنوعة ومختلفة في الأحجام والألوان والمقاسات. سواء تمتلك شركة جديدة أو شركة ذات سابقة أعمال فلابد أن تمتلك نموذج بروفايل شركة احترافي. يساعدك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aldiaa
التليفون: 00201015510245

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 0
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100303
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب عمال

مطلوب عمال

(فرصة عمل)

مطلوب عمالة عادية مؤقتة لمصنع غذائي بمنطقة الرياض . العدد : ٢٠ - ٢٥ عامل . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة

مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات

(للبيع)

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _.

3,750 ريال

18/7/2021
صورة الاعلان: أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

(للبيع)

لا شك أن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/7/2021
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)

معلمة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: تنظيف واجهات زجاجيه وكلادنج وجلي بلاط بالرياض هدفنا وغايتناء رضائكم

تنظيف واجهات زجاجيه وكلادنج وجلي بلاط بالرياض هدفنا وغايتناء رضائكم

(فرص)

تنظيف واجهات زجاجيه وكلادنج وجلي بلاد المحلات التجاريه والفلل بافضل الاسعار هدفنا وغايتنا رضائكم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: نظافه

نظافه

(طلب عمل)

تنظيف واجهات زجاجيه وجلي بلاد ولوحات دعائيه وكلادنج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقاط البيع تتش تدعم الضريبه المضافه

اجهزه كاشير ونقاط البيع تتش تدعم الضريبه المضافه

(للبيع)

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

15/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيحر المستشفيات والمراكز الطبية

أجهزة بيحر المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2021
صورة الاعلان: جهاز مصد و حاجز مواقف السيارات

جهاز مصد و حاجز مواقف السيارات

(للبيع)

يوجد حاليا عرض خاص علي جهاز حاجز مواقف السيارات محتويات الجهاز * 2 ريموت للفتح و القفل *4بطاريات تد.

575 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير المطاعم والكوفى شوب

كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم ومحلات تجارية

كاشير مطاعم ومحلات تجارية

(للبيع)

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم ومحلات تجارية شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة ال.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

#مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
القسم: 

اتصل

14/7/2021
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