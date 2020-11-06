شركات تصدير الفحم النباتي في مصر

الشركة العربية للفحم النباتي من أكبر شركات و مصانع الفحم المرخصّه في مصر نصدر كميات كبيرة من منتج الفحم النباتي العالي الجودة و المعد للتصدير و لكافة الاغراض تعتني الشركة العربية للفحم بصناعه المنتج من أفضل الخامات و الأخشاب و أفضل اساليب التصنيع ، نحرص دايما ان نصل بعملائنا الي القمة في تجارة الفحم النباتي و لنا العديد من الفروع بالعديد من الدول العربية و الاوروبيه الشركة العربيه لتجارة الفحم ونجد أن الشركة العربيه أحد أكبر شركات بيع الفحم في مصر وكافة دول شمال إفريقيا