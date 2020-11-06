شركات تصدير الفحم النباتي في مصر

(للبيع)
|الشركة العربية للفحم النباتي من أكبر شركات و مصانع الفحم المرخصّه في مصر نصدر كميات كبيرة من منتج الفحم النباتي العالي الجودة و المعد للتصدير و لكافة الاغراض تعتني الشركة العربية للفحم بصناعه المنتج من أفضل الخامات و الأخشاب و أفضل اساليب التصنيع ، نحرص دايما ان نصل بعملائنا الي القمة في تجارة الفحم النباتي و لنا العديد من الفروع بالعديد من الدول العربية و الاوروبيه الشركة العربيه لتجارة الفحم ونجد أن الشركة العربيه أحد أكبر شركات بيع الفحم في مصر وكافة دول شمال إفريقيا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العربيه للفحم
|التليفون:
|01092434999
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|العنوان:
|المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071635
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
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400 دولار
400 دولار
400 دولار
400 دولار