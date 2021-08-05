شركات بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون . - دقه وجودة فى التصميم -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2021
رقم الإعلان: 2101817
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تاريخ الإعلان
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(للبيع)

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يونيفورم حضانات - صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

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5/8/2021
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يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج وا.
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5/8/2021
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ملابس الامن - اسعار يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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ملابس الامن - اسعار يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات .
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5/8/2021
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يونيفورم تمريض - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

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5/8/2021
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3/8/2021
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سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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3/8/2021
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اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

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اشكال يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
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3/8/2021
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شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات

(للبيع)

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شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ال.
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3/8/2021
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سجاد رصاصي مشجر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: ملابس طيب للاطفال - ملابس تنكرية للاولاد 01102226488 - في الجيزة مصر

ملابس طيب للاطفال - ملابس تنكرية للاولاد 01102226488

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طيب للاطفال - ملابس تنكرية للاولاد 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
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